Calciomercato Juventus – Maxi offerta: c’è l’annuncio in diretta tv!

Non appena terminerà il campionato, si aprirà subito uno spettacolo molto interessante. Quello del calciomercato estivo, che vedrà protagonisti calciatori, allenatori e dirigenti. La Juventus non sarà esente da tali sconvolgimenti. La panchina di Pirlo resta in bilico e qualora non dovesse arrivare la Champions, la separazione sarebbe pressoché inevitabile. Secondo La Repubblica il club bianconero avrebbe fra i preferiti Max Allegri, al quale avrebbe già offerto un triennale per tornare a Torino e aprire un nuovo ciclo vincente. Una volta scelto il prossimo tecnico, si potrà ragionare in maniera più specifica sui colpi da mettere a segno. Anche se proprio in queste ore è arrivata un'indiscrezione che riguarderebbe una maxi offerta della Vecchia Signora per un grande centrocampista<<<