Calciomercato Juventus, ecco l’erede di Khedira: Paratici sta per chiudere!

Calciomercato Juventus, addio Khedira: Paratici ha già individuato il sostituto

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In vista della prossima stagione bisogna aspettarsi importanti novità per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Il volto della rosa a disposizione di mister Sarri infatti potrebbe cambiare parecchio: l'undici titolare del prossimo anno dunque potrebbe essere ben diverso da quello attuale. Paratici in effetti sta lavorando a nuovi e importanti acquisti, mentre alcuni calciatori bianconeri sono destinati all'addio. Tra questi c'è anche Sami Khedira: il tedesco infatti sembra ormai al capolinea della sua esperienza a Torino, il progetto tecnico per il futuro che hanno in mente Paratici e Sarri non comprende più il classe '87. L'età, il contratto in scadenza nel 2021 e i vari problemi fisici di Khedira spingeranno la Juve a metterlo sul mercato, ma ovviamente andrà trovato anche un sostituto. E da questo punto di vista, il CFO bianconero si sarebbe già portato avanti, individuando l'erede del centrocampista tedesco: un affare già avviato e per il quale sarebbe addirittura già vicina la fumata bianca, ecco di chi si tratta