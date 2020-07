Calciomercato Juventus – Colpo da 35 milioni, confermato: “Sarri lo vuole!”

Calciomercato Juventus, Sarri avrebbe scelto il prossimo colpo bianconero

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Si respira aria di rinnovamento in casa bianconera in vista del prossimo anno. E i fatti lo confermano: nonostante la stagione sia ancora in corso, Fabio Paratici ha già acceso i motori, lavorando su tantissime piste (sia in uscita che in entrata) e ha già condotto in porto alcuni importantissimi affari di calciomercato della Juventus. Da Kulusevski allo scambio Pjanic-Arthur e il CFO bianconero non ha nessuna intenzione di fermarsi qui. Ma per consegnare a Sarri una rosa adatta alle sue idee, bisognerà anche ascoltare i consigli del tecnico in sede di mercato. Proprio a tal proposito, il tecnico bianconero avrebbe in mente un nome perfetto per la sua Juve del futuro: la conferma è arrivata in queste ore, ecco il colpo da circa 35 milioni che vorrebbe Sarri >>>CONTINUA A LEGGERE