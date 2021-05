Calciomercato Juventus – C’è lo scatto deciso, beffa al Real Madrid

Pirlo e i suoi ragazzi si preparano per un finale di stagione che deciderà gran parte del prossimo futuro della Juventus. Lo ripetiamo spesso, la Champions garantirà un certo tipo di mercato, l'Europa League ridimensionerà inevitabilmente i sogni di gloria. Ciò non toglie che la dirigenza bianconera stia puntando calciatori di altissimo livello in tutti i reparti, in particolare ci sarebbe da registrare uno scatto deciso della Vecchia Signora per assicurarsi le prestazioni di un super centrocampista<<<