Calciomercato Juventus, Di Marzio ha svelato due cattive notizie a Sky

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il nono scudetto consecutivo è sempre più vicino, ma arrivano anche cattive notizie in casa bianconera per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. A svelarle è stato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport in queste ore: ecco cosa sarebbe successo >>>CONTINUA A LEGGERE