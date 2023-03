Calciomercato, Juventus al bivio: la scelta su Pogba che può cambiare tutto

Ottime notizie dal campo, pessime dai tribunali e dall’infermeria. Inutile girarci intorno: questa stagione della Juve è fatta di alti e bassi, ma la fine può regalare più di una soddisfazione. Per prima cosa perché dal campo potrebbero arrivare risultati importanti: i bianconeri possono ancora vincere due trofei e puntano ad accedere in Champions nonostante la penalizzazione. E inoltre perché la Juventus è fiduciosa riguardo ciò che avverrà nelle prossime settimane nelle aule di tribunale. Ma c’è una questione che risulta ancora in bilico.

A pesare molto sulla stagione della Juventus è la questione infermeria. Allegri di fatto non ha ancora avuto il miglior Chiesa, ma soprattutto non ha mai avuto a disposizione Pogba. Tornato in estate, con uno stipendio importante garantito dalla Juventus, il francese sembra essere fino a questo momento un investimento sbagliato. E, proprio in questo senso, attenzione: la società infatti avrebbe preso una decisone importante <<<