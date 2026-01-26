BOMBA JUVE! Romano: “Contatti con Kolo-Muani”

di Alessandro Antei
Dopo i dubbi di En-Nesyri, non convinto dalla formula offerta dalla dirigenza bianconera, la Juve non è rimasta con le mani in mano. Si sono riaperti i dialoghi con il Crystal Palace, per Jean-Philippe Mateta, ma non solo: il club potrebbe decidere di affondare per un suo ex: Randal Kolo-Muani.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, su YouTube, la Vecchia Signora avrebbe riaperto i dialoghi con il centravanti francese del PSG, ora in prestito al Tottenham. Tuttavia, la pista che porterebbe al ragazzo risulta tortuosa per due motivi.
Nonostante il poco minutaggio collezionato con gli Spurs, il tecnico dei londinesi Thomas Frank non vorrebbe perdere pezzi pregiati della rosa. La seconda ragione è legata alla volontà del Paris Saint-Germain, che non vede di buon occhio l’ennesima soluzione di cessione in prestito.