Calciomercato Juventus \ Cessione Vlahovic, ne arriva uno ancora più forte

Non è di certo un momento positivo per Dusan Vlahovic, ancora alle prese con i postumi di una fastidiosa pubalgia, che gli ha impedito di dare un contributo concreto alla sua Nazionale durante il Mondiale in Qatar. Mister Allegri, che deve già fare i conti con le ricadute di Pogba e di Chiesa, si aspetta di ritrovare il suo bomber prontissimo alla ripresa per scendere in campo contro la Cremonese il 4 gennaio alle ore 18:30. Il numero 9 bianconero rimane al centro di diverse voci di mercato, che ogni giorno che passa si fanno più insistenti. Sarebbe sciocco non tenere in considerazione offerte superiori ai 90 milioni, che pare le big inglesi siano disposte a mettere sul piatto. Ciò non toglie che con la dolorosa cessione di Dusan non si possa persino migliorare nel reparto avanzato<<<