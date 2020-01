Mercato, già decisa la prossima mossa: “Trattativa in corso” – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Fabio Paratici non si ferma: il mercato è ufficialmente aperto e il CFO della Juventus è pronto a chiudere altri affari dopo le cessioni di Mandzukic e Perin e il colpo Kulusevski. C’è tanto da fare, sia in uscita che in entrata. E Paratici avrebbe già fissato la priorità del mercato della Juve e avrebbe già deciso la prossima mossa da concretizzare: la cessione di Emre Can. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista tedesco è stato ormai messo in cima alla lista dei partenti e si sta cercando una soluzione immediata per lui: il PSG è in pressing, gli agenti di Emre Can sono stati a Parigi nei giorni scorsi e rimane aperta la pista che potrebbe portare ad uno scambio con Paredes, anche se l’argentino adesso non sembra più essere un nome così caldo nei pensieri della Juventus. Anche perché i due club non sono riusciti finora a trovare un accordo sulle valutazioni dei cartellini dei due giocatori: i parigini chiedono infatti un conguaglio di circa 10 milioni di euro, cosa che ha fatto raffreddare parecchio l’affare. Ma Emre Can deve comunque trovare sistemazione. La soluzione potrebbe anche essere un prestito con diritto o obbligo di riscatto tra i 30 e i 40 milioni di euro, ma nel frattempo ci sarebbe anche un altro club che in queste ore si sarebbe fatto avanti in maniera concreta per il mediano tedesco. Stando a quanto riferito infatti dal giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, ci sarebbero dei discorsi in atto con il Borussia Dortmund. Ecco quanto rivelato dall’esperto di mercato sul proprio profilo Twitter: “Il BorussiaDortmund è interessato a Emre Can per rimpiazzare Weigl. Colloqui in corso con la Juventus. Se parte, la Juve anticiperà l’arrivo di Dejan Kulusevski a gennaio.” Varie piste possibili dunque per la cessione di Emre Can, ma una cosa sembra ormai certa: Paratici ha deciso che l’ex Liverpool dovrà essere il prossimo a salutare la Vecchia Signora. A quanto ci risulta comunque, pare difficile che la Juventus riesca a portare subito a Torino Kulusevski, anche in caso di addio immediato di Emre Can: il Parma al momento fa muro e vuole far rispettare l’accordo di prestito fino al termine della stagione trovato in precedenza con l’Atalanta. Il mercato ha appena aperto ufficialmente i battenti, ma i primi intrecci sono già iniziati e non è ancora tutto. Il presidente Agnelli infatti sarebbe pronto a dare anche un altro importantissimo scossone per quanto riguarda il mercato della Juventus e avrebbe in mente qualcosa di veramente enorme per il prossimo futuro >>>VAI ALLA NOTIZIA