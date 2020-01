Mercato, Di Marzio conferma: “Attenzione, contatti in corso!” – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Nonostante l’apparente immobilismo di Paratici in questo mercato di gennaio, continuano a rincorrersi alcune notizie che parlano di una Juventus che in realtà si starebbe muovendo sotto traccia e a fari spenti. Le voci delle ultime ore in effetti sembrano andare proprio in questa direzione, con la Juve che starebbe valutando concretamente l’ipotesi di fare qualcosa sia in uscita che in entrata. A questo proposito, particolare rilievo assumono le parole del noto esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio che, nella sua consueta raffica, ha parlato appunto anche di Juventus: “Il mercato della Juve sembrava chiuso e invece attenzione perché ci possono essere nuovi spiragli per un’operazione col Barcellona di uno scambio Rakitic-Bernardeschi che era stata impostata durante l’estate, ma saltata per la richiesta eccessiva di conguaglio da parte del Barcellona. E invece ci sono dei contatti, vedremo ovviamente nei prossimi giorni se porteranno ad un acquisto della Juventus in questo mercato di gennaio e cioè a Rakitic.“ Qualcosa dunque si muove eccome in casa bianconera e nel prossimo futuro potrebbero arrivare altre importanti novità. Anche perché, stando alle ultimissime indiscrezioni, in casa bianconera starebbe per arrivare una profonda rivoluzione generale e generazionale, con Paratici che sarebbe già al lavoro anche per altri grandi colpi in entrata in prospettiva futura. Kulusevski ne è la dimostrazione, ma quello dello svedese è stato solo il primo di una lunga lista di possibili acquisti del futuro. E allora, tra grossi obiettivi, nuove idee e qualche clamorosa sorpresa, ecco la lista della spesa completa della Juve: partiamo subito con la raffica dal primo nome >>>VAI ALLA LISTA