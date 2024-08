Mercato – Rivoluzione al PSG, la Juve ne approfitta – IL BORSINO

[fncvideo id=”153239″] CAOS PSG Caos pieno al PSG. Con il campionato archiviato ormai da mesi, con nessun avversario capace di impensierire il super PSG, ora è tempo di valutazioni. Già perché l’ennesima eliminazione dalla Champions League senza centrare nemmeno la semifinale, ha lasciato l’amaro in bocca al club parigino che ora è pronto a

CAOS PSG

Caos pieno al PSG. Con il campionato archiviato ormai da mesi, con nessun avversario capace di impensierire il super PSG, ora è tempo di valutazioni. Già perché l'ennesima eliminazione dalla Champions League senza centrare nemmeno la semifinale, ha lasciato l'amaro in bocca al club parigino che ora è pronto a una vera e propria rivoluzione per puntare dritto all'Europa in vista della prossima stagione. Dalla Francia questa mattina, rivelazioni importanti di mercato che riguardano anche la Juventus, molto da vicino…

PRIMA CESSIONE

Stando a quanto riportato dalla rivista francese Le 10 Sport, il Flaco interesserebbe al Barcellona ma anche alla Juventus e al Chelsea di Conte. Allegri vuole un trequartista l'ha fatto capire più e più volte. Pastore che già conosce bene il campionato italiano potrebbe essere la pedina perfetta nello scacchiere bianconero prima ancora di Oscar e Isco. Bisognerà vedere, però, se il Barcellona e il Chelsea molleranno un po' la presa. Ma la vera notizia riguarda il futuro attacco parigino…

SECONDA CESSIONE

Robert Lewandowski potrebbe liberare Cavani. Come riportato da Tuttosport, l'attaccante del Bayern Monaco, già nel mirino del Real Madrid, piace a Parigi per il dopo Cavani-Ibrahimovic. Il club francese potrebbe quindi lasciar partire El Matador ma chiede circa 50 milioni di euro da riusare poi per arrivare a Lewandowski. La trattativa non sarà di certo semplice perché Marotta e la Juve non vorrebbero superare i 40 milioni per l'ex attaccante del Napoli. E intanto sul mercato bianconero, vera e propria rivoluzione…