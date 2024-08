CLAMOROSO – La stella della Premier trovata positiva al doping, in passato piaceva anche alla Juve

PREMIER LEAGUE Ha del clamoroso quanto successo nelle ultime ore. Una stella di Premier League infatti sarebbe stata trovata positiva a un controllo antidoping effettuato dalla UEFA qualche giorno fa. A confermarlo è il club attraverso una nota ufficiale: CONTINUA A LEGGERE DOPATO Ha del clamoroso quanto successo a Mamadou Sakho, confermato anche dal sito

Ha del clamoroso quanto successo nelle ultime ore. Una stella di Premier League infatti sarebbe stata trovata positiva a un controllo antidoping effettuato dalla UEFA qualche giorno fa. A confermarlo è il club attraverso una nota ufficiale:

Ha del clamoroso quanto successo a Mamadou Sakho, confermato anche dal sito ufficiale del Liverpool attraverso un comunicato. Il difensore centrale dei reds è stato trovato positivo a un controllo antidoping effettuato dall'UEFA qualche giorno fa, come era stato anticipato da RMC Sport. Secondo la testata francese Sakho avrebbe assunto un prodotto bruciatore di grassi di cui non conosceva l'esatta composizione per motivi puramente personali e terapeutici allo scopo di ridurre la massa grassa. Di seguito il comunicato ufficiale del Liverpool sul caso Sakho: "Ieri, venerdì 22 aprile 2016, è stata ricevuta una comunicazione ufficiale dalla UEFA la quale affermava che è in corso un'investigazione su una possibile violazione delle regole anti-doping da parte di Mamadou Sakho. Il giocatore risponderà di ciò alla UEFA. Il calciatore non è al momento soggetto ad alcuna sospensione. Comunque, il club, di comune accordo con Sakho, ha deciso che durante il processo il giocatore non potrà essere convocato."