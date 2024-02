Pogba: “Decisione ingiusta. Farò ricorso al Tribunale dello Sport”

Paul Pogba è stato squalificato per doping per 4 anni, con il giudice che si è pronunciato oggi ed ha accolto la richiesta della Procura antidoping. Pogba era stato trovato positivo al test antidoping lo scorso 20 agosto dopo la partita di campionato contro l’Udinese, nella quale non aveva giocato, con la positività confermata anche dall’esito delle controanalisi del 6 ottobre scorso.

Come atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate e non ho mai mancato di rispetto o imbrogliato i colleghi atleti e i sostenitori delle squadre per cui ho giocato o contro cui ho giocato.A seguito della decisione annunciata oggi, presenterò ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport"