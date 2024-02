Pogba squalificato per 4 anni: accolta la richiesta della Procura antidoping

È probabilmente arrivata la parola fine al rapporto tra la Juventus e Paul Pogba. Dopo un primo idilliaco matrimonio, che il francese aveva deciso di rompere per tornare al Manchester United, le seconde nozze tra il francese e la Vecchia Signora si sono concluse nel peggiore dei modi. Il francese è infatti stato squalificato per doping per 4 anni, con il giudice che ha accolto la richiesta della Procura antidoping.