Le probabili formazioni di Juvenuts-Torino: dubbi Cuadrado e Belotti

Tutto pronto per Juventus-Torino: chi vincerà? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

Domani sera la Juventus di Massimiliano Allegri affronterà il Torino di Ivan Juric in un match che si prospetta ricco di emozioni e gol. I bianconeri, forti del loro quarto posto in classifica, sono i favoriti per la vittoria ma non dovranno fare l'errore di sottovalutare i granata, formazione più che temibile. Il tecnico croato, infatti, è riuscito nel giro di pochi mesi a dare un'identità forte alla squadra, che è a tutti gli effetti una delle più grandi sorprese del campionato. Chi vincerà? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

In casa Juventus il dubbio più grande riguarda Juan Cuadrado: il terzino colombiano, partito in panchina negli ultimi due match di Serie A, si candida per una maglia da titolare... ma dove? Vista la squalifica di Danilo il classe 1988 potrebbe giocare sulla linea dei difensori ma non è da escludersi il suo inserimento nel tridente, così da far riposare un attaccante in vista della Champions League. Sicuramente Allegri opterà per un 4-3-3, con Szczesny tra i pali. Difesa composta da Cuadrado (o Alex Sandro), de Ligt, Bonucci e De Sciglio. A centrocampo spazio a Zakaria, Locatelli e Rabiot, con Dybala (o Cuadrado), Vlahovic e Morata a comporre il tridente d'attacco. Pronti a subentrare dalla panchina Kean e Kaio Jorge, ancora infortunato Bernardeschi.