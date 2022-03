Juve, senti Bigon: “Scudetto? Difficile ma ci stanno pensando”

La Juve può ancora vincere lo Scudetto? Secondo l'ex allenatore del Napoli Bigon i bianconeri sono ancora in corsa

A dieci giornate dal termine la Serie A entra nel vivo. In cima alla classifica Milan, Inter e Napoli lottano per lo Scudetto, con la Juventus che può ancora sperare in una difficile rimonta. Più indietro Atalanta, Roma e Lazio, pronte a lottare per la Champions League e a mettere in difficoltà i bianconeri. In basso, invece, Salernitana, Genoa e Venezia lottano per non retrocedere, con Cagliari, Spezia e Sampdoria ancora a forte rischio. Come terminerà questo campionato?