Le condizioni di Koni De Winter

La Juventus, attraverso un comunicato apparso sul suo suo internet, ha fornito gli aggiornamenti sulle condizioni di Koni De Winter, vittima di una lussazione alla spalla nell’ultimo incontro dell’Under 23. “In seguito alla lussazione...

"In seguito alla lussazione della spalla sinistra riportata nel corso della partita con la FeralpiSalò, Koni De Winter è stato sottoposto ad accertamenti strumentali presso il J|Medical con evidenza di lesioni capsulo-legamentose. Il calciatore sarà rivalutato nei prossimi giorni per la definizione del suo percorso riabilitativo". (Juventus.com)

Contestualmente alle notizie sulle condizioni del ragazzo, i bianconeri hanno comunicato la lista dei convocati per la partita di questo pomeriggio dell'Under23, che scenderà in campo per affrontare la Triestina nel match valevole per il recupero della seconda giornata di ritorno del campionato.

"Dopo l'importante successo interno contro la FeralpiSalò, deciso dal gol di Aké, la Juventus Under 23 questo pomeriggio è pronta a scendere nuovamente in campo per affrontare la Triestina nel match valevole per il recupero della seconda giornata di ritorno. Fischio d'inizio previsto per le ore 14.30 allo Stadio "Nereo Rocco" di Trieste.