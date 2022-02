Danjuma: “Darò filo da torcere a De Ligt. Contro la Juve..”

La Juventus ha archiviato il campionato pareggiando venerdì sera contro il Torino, e ha messo nel mirino la Champions League, che domani sera vedrà la squadra bianconera scendere in campo contro il Villareal, nel doppio confronto valevole per...

La Juventus ha archiviato il campionato pareggiando venerdì sera contro il Torino, e ha messo nel mirino la ChampionsLeague, che domani sera vedrà la squadra bianconera scendere in campo contro il Villareal, nel doppio confronto valevole per gli ottavi di finale della competizione. La prima gara andrà in scena in Spagna all'Estadio de la Cerámica, e per il primo anno i gol in trasferta non varranno doppio in caso di pareggio. La Juventus ha lavorato in questi giorni per preparare la trasferta, con Massimiliano Allegri che dovrà fare i conti con molte assenze e con gli uomini contati per la partita.