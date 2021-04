Buffon guida e trascina i compagni: è ancora lui il leader della Juve

Il portiere ha mostrato tutta la sua leadership ieri sera, comandando e muovendo la squadra

"Era una cosa che avevamo già pensato ma siccome c'erano state delle critiche nei confronti di Szczesny avevo detto che avrebbe giocato lui. Noi però avevamo già parlato con lui perché era stanco aveva bisogno di riposare dopo le tre partite di fila con la nazionale. Stasera ha giocato Buffon ma Szczesny è il titolare della Juventus. C'è stata la giusta intensità e quando facciamo così riusciamo anche a giocare bene". Con queste parole, pronunciate in conferenza stampa dopo la partita, Andrea Pirlo ha spiegato la scelta di Gianluigi Buffon per difendere i pali dei bianconeri nella partita contro il Napoli. Una scelta che si è rivelata la più azzeccata della serata, con il numero 77 che ha dimostrato perchè ha ancora voglia di giocare e consapevolezza di poter dare ancora tanto.

Dall'inizio alla fine infatti il portiere bianconero ha guidato la squadra con le sue urla e la sua leadership: i giocatori in campo sono sempre stati attenti e sul pezzo grazie anche a quanto fatto dall'ex portiere della Nazionale, che non ha smesso per un secondo di spronare i compagni. Una sorta di allenatore in campo, che ha guidato i suoi compagni durante tutto il match, chiamando marcature e impartendo consigli in impostazione e in difesa ai suoi compagni.