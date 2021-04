Rabiot: “Felice per Dybala, ora potrà aiutarci. Siamo in un periodo difficile”

Il centrocampista francese ha parlato dopo la vittoria di ieri

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto ieri sera il recupero della terza giornata di andata del campionato di Serie A contro il Napoli. I bianconeri, con i tre punti conquistati ieri sera, hanno raggiunto il terzo posto in classifica dietro al Milan, distante solo un punto. L'Inter prima, distante 12 lunghezze, sembra ormai avviata verso la vittoria dello Scudetto, con i bianconeri che per questa stagione dovranno accontentarsi del piazzamento Champions, abdicando un regno che dura in Italia da 9 anni ininterrotti. Troppi alti e bassi hanno infatti caratterizzato la stagione della Juventus, che tra infortuni, casi COVID e brutte prestazioni, ha buttato via la possibilità di vincere il decimo titolo consecutivo.

La vittoria contro il Napoli di ieri sera ha ridato certezze alla squadra di Andrea Pirlo, in vista di questa ultima parte di stagione: i bianconeri dovranno centrare la qualificazione alla prossima Champions League se vorranno passare un'estate all'insegna della programmazione per quello che sarà il prossimo anno. Senza qualificazione infatti i piani bianconeri si complicherebbero, ma un'eventualità del genere a Torino non vogliono nemmeno considerarla, come affermato dallo stesso Fabio Paratici prima dell'inizio della partita.

Dopo la vittoria di ieri sera, il centrocampista bianconero Adrien Rabiot, anche lui autore di una bella prestazione contro i partenopei, ha parlato intervistato dai canali ufficiali della Juventus, ai quali ha commentato la partita e il ritorno in campo e al gol di Paulo Dybala: "Era importante vincere oggi. Siamo in un periodo difficile, ma abbiamo giocato bene contro una grande squadra e fatto bene sia nel primo tempo che nel secondo, quando abbiamo saputo soffrire insieme, uniti. Loro volevano impostare da dietro, quindi era importante impedirglielo e abbiamo portato tutti una bella pressione. Dybala? Sono contento per lui, fin qui non è stata una stagione facile, ma adesso può aiutarci in campo, cercando di trovare tanti gol".