Top&Flop di Parma-Juventus: CR7 on fire, Bernardeschi disattento

TORINO – Si è appena conclusa la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021: la Juventus vince 4-0 in casa del Parma, conquistando tre punti fondamentali per la lotta Scudetto. Al termine del match, abbiamo scelto il migliore giocatore dei bianconeri nella serata del Tardini. Ecco i Top&Flop di Genoa-Juventus.

TOP: Cristiano Ronaldo – Ormai ha un abbonamento speciale alla nostra categoria Top: anche oggi mette a segno una doppietta e si dimostra il leader assoluto della Juve. Con le sue reti riscatta la prestazione in ombra contro l’Atalanta e regala altri tre punti preziosi nella rincora al primo posto. CR7 is on fire.

FLOP: Federico Bernardeschi – Entra nel secondo tempo al posto di Ramsey e, dopo poco, rischia di regalare un gol al Parma con un suo errore. Tuttavia, si riscatta facendo una buona partita e servendo a Morata l'assist per il gol del 4-0. Questa sera è il peggiore della Juve, ma la sua prestazione è tutt'altro che insufficiente. Bernardeschi disattento, ma si riscatta.