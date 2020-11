Top&Flop di Benevento-Juventus: Morata segna, Ramsey delude

TORINO – Si è appena conclusa la nona giornata del campionato di Serie A 2020-2021: la Juventus pareggia 1-1 in trasferta contro il Benevento, con le reti di Alvaro Morata e Gaetano Letizia. Al termine del match, abbiamo scelto il migliore e il peggiore giocatore dei bianconeri nella serata del Vigorito. Ecco i Top&Flop di Juventus-Cagliari.

TOP: Alvaro Morata – Ancora in rete lo spagnolo, che come al solito riesce ad evitare la figuraccia completa alla Juve un’altra volta in questa stagione. Sbaglia un altro paio di occasioni, ma sulla bella palla di Chiesa si fa trovare pronto e non perdona i campani con un sinistro pazzesco sul secondo palo. Morata timbra il cartellino anche stavolta.

FLOP: Aaron Ramsey – Ritorna in campo, ma non riesce ad esprimersi in alcun modo: è spento e non è quasi mai coinvolto nelle trame di gioco. Deve tornare in forma e riprendere confidenza con il campo, per poter aiutare la sua squadra. Ramsey delude: rimandato.