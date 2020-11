Senza Ronaldo la Juve non festeggia: le statistiche delle gare senza CR7

TORINO – Un altro risultato deludente per la Juventus in questa stagione: i bianconeri di Andrea Pirlo, ieri sera, hanno pareggiato per 1-1 sul campo del neo-promosso Benevento, guidato da Pippo Inzaghi. In occasione di questa sfida, l’allenatore della Juve aveva lasciato a riposo a Torino Cristiano Ronaldo. Senza di lui, però, la Vecchia Signora quest’anno non festeggia: infatti, nelle sfide in cui il portoghese non ha giocato, la squadra ha raccolto veramente poco. Ecco alcune statistiche delle gare senza CR7.

I bianconeri, innanzitutto, hanno vinto una sola volta, nella prima giornata di Champions League contro la Dinamo Kiev. Poi sono arrivati ben tre pareggi in campionato, contro Verona, Crotone e Benevento, e una sconfitta, contro il Barcellona. Con il fenomeno ex Real, invece, la squadra di Pirlo ha conquistato ben cinque vittorie e due pareggi, senza essere mai sconfitta. Dunque, con Cristiano Ronaldo in campo è tutta un’altra Juve.