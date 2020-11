Sabatini su Dybala: “Per la Juve è un problema, Marotta può prenderlo gratis”

TORINO – La Juventus porta a casa un altro risultato deludente e, ancora una volta, c’è un giocatore che lascia più di tutti con l’amaro in bocca: stiamo parlando di Paulo Dybala, che sembra non riuscire più ad esprimersi come ci ha abituati in questi anni. Le prestazioni dell’argentino, infatti, sono al di sotto delle aspettative e non riesce quasi mai ad essere decisivo. Di lui ha parlato dagli studi di SportMediaset Sandro Sabatini, che della Joya ha detto: “Per la Juve adesso Dybala è un problema, forse più di quanto lo sia Conte per l’Inter. Marotta potrebbe prenderlo gratis, quando scadrà il suo contratto: in questo modo farebbe un bello sgarbo ai bianconeri“.