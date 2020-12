Paratici: “Classifica? I punti si conteranno alla fine. Su Dybala il Presidente è stato chiaro”

TORINO – Il dirigente della Juventus Fabio Paratici ha parlato intervistato a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida che vedrà la Juventus affrontare il Parma.

“Le nostre prestazioni sono in crescita. Miglioriamo ogni partita. Con l’Atalanta abbiamo giocato bene. C’è rammarico per non aver vinto perché abbiamo avuto tante occasioni. Punti persi? I punti si conteranno alla fine.”

“Problemi davanti? Non giochiamo solo con i due attaccanti, arrivano in tanti in zona gol e la lucidità deve essere di tutti. Pensiamo di avere una rosa molto competitiva, lo abbiamo dimostrato anche in Champions. Speriamo di migliorare domenica in domenica e fare più punti possibili.”

“Dybala ha avuto un affaticamento che non gli ha permesso di venire. Ha dovuto recuperare dall’infortunio occorsogli con il Lione, poi durante la pausa delle nazionali ha avuto un problema. Ora ce lo inizieremo a godere. Il suo futuro? Il presidente è stato chiarissimo. Lui pedina di scambio per il mercato? Ogni giorno si parla di mercato, siamo abituati alle speculazioni. “

