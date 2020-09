TORINO – L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Italiana Claudio Marchisio è pronto a tornare in campo.

Marchisio ha infatti trovato un accordo con la Rai per essere opinionista delle partite della Nazionale fino all’inizio dei prossimi Campionati Europei. Marchisio sarà in telecronaca già a partire dal match di Nations League tra Italia e Bosnia e avrà un modo per tornare a respirare l’Azzurro della Nazionale.