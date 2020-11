Leonardo Bonucci è il calciatore preferito del South Dakota

TORINO – Probabilmente da quelle parti non ci ha mai messo piede: appena sarà possibile, però, probabilmente Leonardo Bonucci ci farà un salto in South Dakota. Ma perché? Perché in uno degli stati simbolo degli USA, il difensore della Juventus è il calciatore preferito dagli appassionati. Infatti, da un sondaggio realizzato dal sito a stelle e strisce Soccer.com è risultato che il numero 19 bianconero è il giocatore del cuore dei tifosi all’ombra del Monte Rushmore. Un risultato totalmente inaspettato, ma sicuramente gradito da parte del difensore della Nazionale Italiana. La prossima volta che andrà negli Stati Uniti, molto probabilmente farà un salto in South Dakota, per salutare i suoi fans e mangiare un tipico Rocky Mountain Oysters.