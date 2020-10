La Juventus risponde su Twitter al Barcellona con la perla di Dybala

TORINO – Non si fanno attendere i bianconeri alla vigilia della super sfida di Champions League: infatti, la Juventus ha risposto su Twitter al Barcellona mostrando le immagini della perla di Paulo Dybala. I blaugrana avevano provocato la Vecchia Signora sui social, postando un video della rete di Leo Messi in un precedente tra le due squadre. La Juve ha raccolto subito il guanto di sfida lanciato dal club spagnolo, attraverso le immagini del gran gol della Joya nel match del 2017. “Preferiamo vedere questo meraviglioso argentino mancino” le parole dei bianconeri, che mostrano di non temere i possibili colpi della Pulga. Ormai ci siamo: la super sfida tra Juventus e Barcellona è alle porte.