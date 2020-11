La Juventus crea il nuovo filtro Instagram con la maglia ufficiale

TORINO – Sempre più attiva la Juventus sui propri social network, con delle iniziative molto interessanti. L’ultima, fatta in collaborazione con il proprio sponsor tecnico ufficiale Adidas, è stata la creazione dei filtri Instagram con la maglia ufficiale dei bianconeri. La Vecchia Signora ha lanciato l’iniziativa con un post pubblicato sul proprio profilo: “Ispirati dai nostri kit Adidas 2020/2021, uniamo arte e calcio. Anche se non possiamo stare insieme in questo momento, unisciti a noi ovunque tu sia per provare la maglia attraverso il nostro filtro” è stato l’annuncio della società, che poi nei commenti ha rivolto un invito ai tifosi: “Usa il filtro e condividi le tue storie con noi!“.