Juventus – Il club ha mostrato sui social i precedenti con il Barcellona

TORINO – Ormai la tensione comincia a farsi sempre più forte e l’attesa per la super sfida di Champions League sempre più frenetica: alle 21 di questa sera, Juventus e Barcellona scenderanno sul campo dell’Allianz Stadium per conquistare il primato nel gruppo G. Per celebrare questo grande match, il club ha voluto mostrare sui social i precedenti con i blaugrana. Infatti, con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società bianconera ha fatto vedere le immagini delle sfide del passato con il Barça: tanti i protagonisti, da Fabio Capello a Paulo Dybala, passando per Pierluigi Casiraghi e Pavel Nedved. Chissà che questa sera qualche altro giocatore non riesca ad entrare nella storia della Vecchia Signora. Ma attenzione perché, proprio a poche ore dalla partita contro il Barcellona, Paolo Paganini ha sganciato una clamorosa bomba a sorpresa: “Mi dicono che…” >>>VAI ALLA NOTIZIA