Juventus – Il club celebra sui social il gol di Douglas Costa in Champions

TORINO – Torna la rubrica social della Juventus sul gol del giorno e oggi il club ha voluto celebrare il gran gol di Douglas Costa in Champions League. L'esterno brasiliano, passato quest'estate al Bayern Monaco, aveva segnato esattamente un anno fa nella quarta giornata della fase a gironi: i bianconeri sfidavano in casa la Lokomotiv Mosca e riuscirono a vincere proprio grazie alla rete dell'ex numero 11 all'ultimo minuto. Con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Juve ha voluto ricordare questo gol e rendere ancora omaggio a Douglas Costa.