Juventus – Angelli: “Ronaldo non ha violato nessuna bolla”

TORINO – Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti. Molti gli argomenti trattati, tra cui anche quello della positività di Cristiano Ronaldo: il numero uno bianconero, infatti, ha risposto alle accuse del ministro dello sport Vincenzo Spadafora rivolte al campione portoghese.

Ecco le parole di Agnelli, riportate dallo stesso club attraverso un tweet: "Ronaldo non ha violato nessuna bolla. Ai giocatori abbiamo detto che avrebbero potuto continuare il loro isolamento fiduciario a casa. Rispondere alla chiamata della propria Nazione è qualcosa che fa piacere ed è il bello del calcio".