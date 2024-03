Juve, Jacobelli: “Il rinnovo di Allegri è una questione da risolvere presto”

Dagli studi di Rai Sport, Xavier Jacobelli ha parlato della situazione legata al contratto di Massimiliano Allegri alla Juventus . Ecco le sue parole: "La Juventus dovrebbe fare chiarezza adesso. Avete notato come da settimane da quando la Juventus ha totalizzato 2 punti in 4 partite prima della vittoria contro il Frosinone ? In casa Juventus la domanda è sempre la stessa ad Allegri . Se rimane, se rinnova… e questo è un errore di strategia che potrebbe portare ad una sorta di strabismo. Ovvero, pensare sempre ad Allegri e non alla posizione della società".

Jacobelli ha proseguito: "In questo momento in classifica c'è un Milan che ha un punto in meno della Juve, anche se salvo cataclismi la Juve dovrebbe qualificarsi in Champions per la prossima stagione ed è di vitale importanza e non può permettersi di non partecipare. Credo che questo tira e molla sul futuro di Allegri dovrebbe essere chiarito dalla società perché aspettare il 26 maggio e continuare a parlare solo di questo fa passare in secondo piano le altre questioni".