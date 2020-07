Juve: domenica spazio agli Under 23

TORINO – La Juventus affronterò domani sera la Roma tra le mura amiche dell’Allianz Stadium per l’ultima partita del campionato.

I bianconeri, con la testa già alla sfida con il Lione, dovrebbero godere di una giornata di riposo, se non nella totalità della squadra nella maggior parte: Sarri infatti convocherà molti dei ragazzi dell’Under 23 che potrebbero andare dal primo minuto in campo con la Roma, in una partita che in termini di classifica non conta più.

