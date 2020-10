Cristiano Ronaldo – Lo staff medico della Juve in contatto col Portogallo

TORINO – La notizia della positività al coronavirus di Cristiano Ronaldo ha sconvolto tutto il mondo Juventus. Il fenomeno portoghese è risultato positivo nel ritiro della sua Nazionale, dopo aver effettuato bene sei tamponi in sette giorni: adesso dovrà rimanere in isolamento preventivo, per evitare eventuali trasmissioni del virus.

Inoltre, secondo quanto riportato da Sky Sport, lo staff medico della Juve si sarebbe già messo in contatto con il Portogallo: i sanitari bianconeri, infatti, vogliono monitorare in stretta comunicazione con i lusitani la situazione di CR7. Il Covid-19 continua a creare problemi e non fa per niente distinzioni: anche i campioni possono esserne colpiti.