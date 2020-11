Cjetkovic, agente Mandzukic: “Non dico niente sull’addio alla Juve”

TORINO – Si torna a parlare di un ex giocatore della Juventus, ormai svincolato. Si tratta di Mario Mandzukic, che in bianconero ha giocato dal 2015 al 2019, realizzando diversi gol, tra cui quella nella finale di Champions League del 2017. Adesso, alcune squadre sono sulle sue tracce e potrebbe tornare in campo a 34 anni. Nel frattempo, il suo agente Ivan Cjetkovic ha rilasciato un’intervista a TuttoSport, in cui ha parlato del suo assistito:

“Non dico niente sull’addio alla Juve: Mario non vuole che se ne parli e credo abbia ragione. Dal 2019 non rilascia interviste e non vuole assolutamente toccare quel discorso. Comunque, è ancora molto legato alla squadra, perché continua a ricevere messaggi dai tifosi juventini, quelli che gli hanno voluto più bene, e questo gli fa molto piacere. In campo ha sempre dato il massimo e la gente se lo ricorda molto bene. Con Cristiano Ronaldo aveva un buon rapporto, si stimavano a vicenda. Oggi continua a guardare la Juve in televisione.

Adesso si sta allenando da solo e lo sta facendo con molta serietà: sta lavorando in Croazia con dei preparatori personali e sta in un'ottima fora. Ora è in attesa della giusta offerta e vuole una squadra che creda molto in lui e che gli conceda delle possibilità. Ha rifiutato alcune offerte, perché sentiva che i club non erano convinti; inoltre, sono circolate diverse notizie di mercato false. Non so se tornerà in Italia, bisogna valutare le occasioni che si presenteranno per giocare. Io credo che lui debba giocare in Premier League, ma ancora non ne ha avuto l'occasione: comunque, si sta facendo trovare pronto e in forma".