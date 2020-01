Verso Roma-Juventus, i convocati di Sarri: assenti Bentancur e gli infortunati

TORINO- Vigilia di campionato per la Juventus, attesa domani sera dal difficile scontro contro la Roma di Fonseca, in cerca di una vittoria dopo il ko contro il Torino. Può sorridere Maurizio Sarri, che potrà contare sull’apporto di tutti i calciatori della rosa, tranne lo squalificato Bentancur e gli infortunati Khedira e Chiellini. Questi i nomi che andranno in trasferta nella Capitale: 1. Szczesny, 2. De Sciglio, 4. De Ligt, 5. Pjanic, 7. Ronaldo, 8. Ramsey, 10. Dybala, 11. Douglas Costa, 12. Alex Sandro, 13. Danilo, 14. Matuidi, 16. Cuadrado, 19. Bonucci, 20. Pjaca, 21. Higuain,

23. Emre Can, 24. Rugani, 25. Rabiot, 28. Demiral, 31. Pinsoglio, 33. Bernardeschi, 77. Buffon.