Juve, tifosi letteralmente impazziti: “Allegri è il mio Dio, il corto muso…”

Quinta vittoria consecutiva e quinto clean sheet per la Juventus che si gode un meritatissimo terzo posto. Non sarà stata una partita entusiasmante quella del Bentegodi, ma la sofferenza patita in campo e il gufare del resto d'Italia contro la Vecchia Signora, rendono questo successo ancora più godurioso. Il bel gioco arriverà e se non arriverà, l'importante è che ci siano i risultati. Senza Vlahovic, è Kean che si carica sulle spalle l'attacco bianconera e regala tre punti di platino alla banda Allegri. Al termine della gara il pubblico juventino è in estasi, come se certe figuracce di qualche settimana fa fossero già state messe da parte. Domani all'Allianz arriva la Lazio di Sarri, vincendo scavalcheresti anche i biancocelesti in classifica e ti proporresti inevitabilmente come una delle inseguitrici più accreditate del Napoli. Come sempre andiamo a goderci i commenti fantastici del popolo juventino nel post Verona-Juventus, alcuni post sono da sentirsi male. Buon divertimento<<<<