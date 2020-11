TORINO- Rafael Van der Vaart, ex trequartista di Amburgo e Real Madrid, ha parlato di Stefan De Vrij ai microfoni di Nos, mettendolo a confronto con De Ligt: “Il De Vrij giocatore c’è, ma non regge il paragone con Van Dijk o De Ligt della Juventus. Da quando è in Italia non ha assunto le caratteristiche di un difensore di livello mondiale, anche se devo ammettere che ha giocato molto bene contro la Spagna”.