Under 23, Zauli: “Siamo molto rammaricati di tornare a casa con zero punti”

TORINO – In una classifica così corta come quella del girone della Juventus Under 23, una vittoria a Pontedera sarebbe stata molto, ma molto importante. Arriva invece un brusco stop per i ragazzi di Zauli, soprattutto per come matura, con la rete decisiva subita a pochi minuti dal novantesimo. In merito alla sconfitta ha parlato il tecnico della Juve under 23, Zauli, ai microfoni di JTV: "Dispiace: dopo un primo tempo difficile, contro una squadra complicata da affrontare, siamo riusciti a prendere in mano la partita nella ripresa. Siamo ripartiti con un altro piglio, prendendo posizione in campo ed equilibrando il match. Purtroppo, come è già accaduto, è arrivato il gol subito alla fine: siamo molto rammaricati di tornare a casa con zero punti".