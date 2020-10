TORINO- In questi minuti è arrivata l’ufficialità: la gara tra Juventus e Napoli è stata dichiarata non valida dall’arbitro Doveri per la mancata presenza all’Allianz Stadium della squadra di Rino Gattuso, bloccata nel capoluogo campano da un’ordinanza dell’Asl. Ora la gli atti saranno trasmessi al Giudice Sportivo, che nelle prossime ore dovrebbe confermare il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione ai danni dei partenopei.