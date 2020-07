Udinese-Juventus 1-2: Nestorovski e Fofana rinviano il discorso scudetto

TORINO – Primo match point sprecato dalla Juventus. Alla Dacia Arena, contro una coriacea Udinese, la banda Sarri non riesce a chiudere il discorso scudetto e rinvia il tutto alle prossime giornate. Non basta la rete del vantaggio di De Ligt, con l’olandese che mette a segno la sua quarta rete stagionale con uno stupendo tiro da fuori che fulmina Musso. Nella ripresa la squadra di Gotti si dimostra avversario difficile, prendendo in mano il pallino del gioco dopo il pareggio di Nestorovski e chiudendo dietro tutti gli spazi. Dybala, Ronaldo e Douglas Costa non trovano la giocata decisiva e alla fine, con una rete eccezionale di Fofana, i padroni di casa portano giustamente a casa la partita. E attenzione perché, dopo la bruttissima sconfitta, sono arrivate anche alcune pesantissime voci di mercato in casa bianconera. Delusione enorme e bocciatura totale: ecco chi rischia ora la cessione immediata! >>>VAI ALLA NOTIZIA

