TORINO- Negli studi di Rai Sport, l’ex attaccante Luca Toni ha detto la sua su Juventus e Roma, due delle sue ex squadre: “In bianconero sono stato solamente di passaggio. Alla Roma, invece, ho passato bei mesi, in cui ho sfiorato anche il mio primo scudetto in carriera. Sono arrivato nel mercato di gennaio, quando eravamo settimi, e abbiamo sfiorato l’impresa. Mi sono accorto che, un campionato con i giallorossi, sarebbe come vincerne dieci da un’altra parte”.