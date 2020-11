Tacchinardi: “Juve, basta esperimenti. Dybala? Serve un cambio di approccio”

TORINO- L’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni di Leggo della situazione attuale in casa Juve: “Questi primi due mesi sono stati come un periodo di preparazione per Pirlo, dove ha imparato a conoscere i giocatori. Ora però basta esperimenti, bisogna vedere una Juve con idee chiare. Dybala? Serve un cambio di approccio da parte sua, la Juve ha bisogno di lui. Vedremo se si adatterà a quello che gli chiede Pirlo. Campionato? Manca l’adrenalina del pubblico, quindi può accadere di tutto. Credo che, alla fine, Juve, Napoli e Inter saranno davanti a tutti”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate anche alcune grosse novità di mercato in casa bianconera. Nessun dubbio, Balzarini assicura: “Sono certo, la Juve chiuderà l’affare!” >>>VAI ALLA NOTIZIA