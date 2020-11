Supercoppa Italiana, ecco quando si giocherà Juve-Napoli

TORINO- La Lega Serie A ha deciso in merito all’organizzazione della Supercoppa Italiana, che vedrà opposte la Juventus di Pirlo e il Napoli di Gattuso. Dopo due anni in cui la competizione si è giocata in Arabia Saudita, l’evento verrà ora organizzato in Italia, più precisamente al Mapei Stadium di Reggio Emilia. In una situazione difficile a livello mondiale, infatti, si è deciso di evitare viaggi oltreoceano. Ancora incertezza sulla data, con il 13 e il 20 gennaio ancora in ballottaggio.