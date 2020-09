Suarez torna a scuola per la Juve: ecco l’esame che dovrà superare il numero 9

TORINO- La Juventus sta accelerando i tempi per portare Luis Suarez alla corte di Andrea Pirlo. Il centravanti uruguaiano, che si separerà dal Barcellona, deve però prima superare un test per ottenere il passaporto italiano, cosa che gli consentirà di essere tesserato come comunitario. Come riferito da Sportmediaset, il numero 9 dovrà ottenere un punteggio pari ad almeno l’80% (B1) in un totale di quattro prove di ascolto e scritto (ascolto e comprensione di dialoghi e testi, realizzazione di brevi scritti e presentazione orale).