Suarez, il ruolo di Nedved nella trattativa

TORINO- La Juventus sta cercando di stringere i tempi per l’approdo di Luis Suarez sotto la Mole. Il numero 9 uruguaiano, che attende di liberarsi dal Barcellona, sarebbe il prescelto per rifnorzare l’attacco a disposizione di mister Andrea Pirlo, che attende ora fiducioso. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a giocare un ruolo fondamentale nella trattativa sarebbe stato Pavel Nedved, che avrebbe parlato personalmente con l’ex Liverpool, convincendolo ancora di più a sposare la causa della Vecchia Signora.