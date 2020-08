Stromberg: “Kulusevski ha grande voglia di migliorare, farà molta strada”

TORINO – Ai microfoni di Sky Sport, l’ex calciatore svedese Glenn Stromberg ha parlato di Dejan Kulusevski: “Quando arrivi in un club come la Juve devi dimostrare di essere forte. Quello che hai fatto per arrivare lì non basta più, devi crescere ancora molto. Dejan ha una grande voglia di migliorare e molta fiducia in se stesso, sicuramente farà strada perchè non mollerà mai”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata un’altra clamorosa novità per il mercato bianconero. Colpo grosso, ora è cedibile e Pedullà conferma tutto: “Sì, la Juve lo vuole!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<