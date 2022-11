Juve, il post Agnelli? Arriva l’annuncio su Moggi e Giraudo

Continua Moncalvo: "Andrea Agnelli si confronta anche sempre con Moggi, che lo aveva spinto a scegliere Allegri quando Conte andò via. I due ex dirigenti potrebbero tornare in auge in casa Juventus. Quello che è certo è che finché non sarà chiarita l'inchiesta Prisma, John non potrà decidere nulla su suo cugino Andrea. Un nome caldo per il post Agnelli è quello di Nasi, cugino del numero uno della Exor". Insomma, l'asset dirigenziale della Vecchia Signora potrebbe subire profondi stravolgimento. Staremo a vedere cosa succederà, noi vi terremo informati. Ma parlando di mercato, attenzione perché nel frattempo è iniziata a circolare una voce folle: affare da circa 200 milioni di euro<<<