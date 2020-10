TORINO – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche dell’attuale situazione del campionato italiano.

“Dall’incontro avuto, sono convinto che il protocollo in vigore sia quello giusto da tenere, da adottare, e va rispettato con il massimo rigore. Siamo in una situazione particolare, varrà per tutti, per la scuola e per tutte le industrie del Paese”.